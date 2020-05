Transformers: un nuovo film nell'estate del 2022!

News Cinema

La Paramount annuncia l'uscita di un altro capitolo della saga, senza specificare di quale dei due progetti attualmente in ballo possa trattarsi.

In un periodo come questo dominato dall'incertezza e, in campo cinematografico, da progetti continuamente rimandati, abbiamo una sicurezza: il 24 giugno del 2022 arriverà nelle sale un nuovo Transformers in live action.

Ora, questo non dice molto ai fan della serie, ma almeno dà loro una fiammella di speranza. Ciò che resta da scoprire è di quale dei due progetti attualmente legati al franchise e in fase di sviluppo stia parlando la Paramount. Si tratta forse dello spin-off affidato alla penna di James Vanderbilt e destinato a portare al cinema la celeberrima serie animata Beast Wars e ispirata alla linea di giocattoli Biocombat? Oppure si allude al film scritto da Joby Harold e ambientato nell'universo di Bumblebee? E se invece a bollire in pentola fosse un'assoluta novità?

Neppure Deadline, che è la fonte della nostra notizia, sa darci una risposta precisa, facendoci invece sapere che lo studio ha preso una decisione anche riguardo a The Trial of the Chicago Seven, il film di Aaron Sorkin con Sacha Baron Cohen, Michael Keaton ed Eddie Redmayne. Una prima uscita è prevista per il 25 settembre 2020, con la conquista di un più ampio numero di sale prima il 9 e poi il 16 ottobre.

Cominciata nel 2007 con Transformers e proseguita con altri 4 film a cui è seguito, nel 2018, lo spin off-prequel Bumblebee, la serie di Transformers ha guadagnato, internazionalmente, oltre 4 miliardi di dollari. Ci sembra un ottimo motivo per svilupparla ulteriormente in barba al Coronavirus.