Transformers: lo spin-off dedicato a Bumblebee sarà diretto da Travis Knight

Lo spin-off dei Transformers dedicato a Bumblebee ha trovato il suo regista in Travis Knight, che ha appena esordito alla regia con l'acclamato film d'animazione Kubo e la spada magica, prodotto dalla Laika di cui proprio Knight è presidente e amministratore delegato. Ricordiamo che il film ha ottenuto due nomination all'Oscar come miglior lungometraggio d'animazione e migliori effetti speciali visivi, purtroppo senza vincere in nessuna delle due categorie.

A rivelare l'esistenza di un film dedicato interamente al più simpatico dei Transformers era stato il responsabile della Hasbro Tom Warner. "La scorsa estate abbiamo lavorato con un gruppo di sceneggiatori molto qualificati per espandere l'universo dei Transformers. Il primo film dedicato a Bumblebee uscirà nel 2018, mentre il suo sequel l'anno successivo"

Appena creato Bumblebee all'inizio si trasformava in un Maggiolino della Wolkswagen, mentre già dal primo Transformers diretto da Michael Bay nel 2007 l'auto scelta è stata la più "sportiva" Chevrolet Camaro.

Ricordiamo che Bumblebee apparirà ancora una volta nel prossimo Transformers 5: L'ultimo cavaliere, che arriverà nelle sale americane il prossimo 23 giugno. Nel cast i confermati Mark Wahlberg e Josh Duhamel oltre alle "nuove entrate" Anthony Hopkins e Laura Haddock.