Appena uscito, Transformers: L'ultimo cavaliere è primo al boxoffice italiano del weekend, con 1.820.000 euro d'incasso: risultato apparentemente cospicuo, se non fosse che la media per sala è di 2.260 euro per ben 805 copie, quindi si è ottenuto il primo posto con una potenza di fuoco che non nasconde la difficoltà del nostro mercato in questo periodo.





Scende dal primo al secondo posto il nuovo La mummia con Tom Cruise: l'action fantastico porta a casa altri 400.000 euro, raggiungendo il globale italiano di 3.705.000, con una media per sala che è cascata a 930 euro.

Slitta dalla seconda alla terza posizione Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, confermando Jack Sparrow e la Disney come gli unici in grado di reggere il colpo dell'estate: questo weekend saccheggiano 304.000 euro e la stiva ormai è carica di 11.703.000.





Stabile in quarta posizione l'horror social Nerve con Emma Roberts e Dave Franco, coinvolti in giochi via via sempre più pericolosi su internet: registra altri 240.000 euro e raggiunge i 756.000.

New entry al quinto posto: è il film d'avventura Civiltà perduta con Charlie Hunnam, basato su una storia vera. Parte in Italia con 196.000 euro e una media per sala di 1.140 per 172 copie: non male, in proporzione è andata peggio a Transformers 5.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo