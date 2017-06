Transformers - L'ultimo cavaliere: costruitevi la maschera di Optimus Prime

Transformers L'ultimo cavaliere è da ieri nelle sale italiane: oggi vi mostriamo un video tutorial con le istruzioni per costruire una maschera di carta di Optimus Prime, il leggendario leader degli Autobot, la fazione "buona" dei Transformers sulla Terra. In attesa di visionare un tutorial per vestire i panni (cartacei) di Megatron, questo rapido trucco potrebbe accompagnarci in sala, occhiali 3D permettendo!