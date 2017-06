Transformers - L'ultimo cavaliere: al cinema con Roberto Giacobbo

Pochi minuti prima della proiezione due amici si interrogano sulle origini dei Transformers e sulla possibile presenza di tecnologie avanzate nel passato. Un grande mistero, ma cosa penserà uno dei più grandi esperti in materia? Roberto Giacobbo, giornalista, esperto storico e conduttore tv si presta con grande ironia ad una intervista non convenzionale, direttamente dalle poltrone del cinema. Un video divertente che mette in luce uno dei temi fondamentali di Transfomers - L'ultimo cavaliere: la storia nascosta dei Transformers sulla Terra. Perché la chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato:





Arriva un momento nella vita di ognuno in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers - L'Ultimo Cavaliere, nei cinema italiani dal 22 giugno, la preda diventerà eroe. Gli eroi diventeranno cattivi. Un solo mondo sopravviverà: il loro, o il nostro.

Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock).