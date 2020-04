Transformers: il regista Josh Cooley dirigerà il prequel animato

News Cinema

Josh Cooley, che ha diretto il premio Oscar Toy Story 4, dirigerà un prequel animato per il cinema di Transformers.

La divisione cinematografica della Hasbro (eOne) e la Paramount hanno scritturato il regista Josh Cooley - che ha diretto il film animato premio Oscar Toy Story 4, per affidargli quello che viene presentato come un prequel di animazione per il cinema di Transformers.

Si tratta a quanto riporta Deadline Hollywood di un progetto ambizioso che si svolgerà su Cybertron, il pianeta da cui hanno avuto origine i robot buoni e cattivi. Il film si incentrerà sul rapporto tra Optimus Prime e Megatron. Esiste già una sceneggiatura, scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, che hanno lavorato al primo Ant-Man e sono gli sceneggiatori del sequel Ant-Man and the Wasp.

Il film animato dei Transformers è separato da quelli in live action e dallo spin-off Bumblebee, che vanno avanti indipendentemente da questo. Probabilmente il necessario distanziamento sociale di questo periodo favorirà i progetti di animazione, visto che buona parte del lavoro in questi casi può essere fatto in regime di isolamento.

Al momento Cooley sta rivendendo l'ultima versione della sceneggiatura assieme agli autori, che lavorano da anni a un progetto che è da tempo in preparazione, e che ha ricevuto adesso una significativa accelerazione dopo che è stato scritturato il regista.