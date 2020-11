Transformers: il nuovo film che reinventa la saga ha finalmente un regista!

News Cinema

Dopo 5 film diretti da Michael Bay, la serie cominciata nel 2007 cambia strada. La Paramount ha scelto un regista di cui Sylvester Stallone è un grande estimatore.

Il franchise di Transformers ha trovato un nuovo regista, che prende il testimone da Michael Bay dopo cinque film. Il fortunato si chiama Steven Caple Jr., e se lo conosciamo è perché ha diretto Creed II nel 2018. Il filmmaker ancora non ha firmato il contratto, ma ha incontrato più volte le alte sfere della Paramount, che al momento lo considerano il candidato ideale per dare nuova linfa vitale alla serie.

Nel mese di gennaio lo studio aveva deciso di reinventare la saga incaricando due diversi sceneggiatori, James Vanderbilt e Joby Harold, di lavorare ognuno a un copione distinto. Mentre la sceneggiatura del primo era destinata a portare al cinema la celeberrima serie animata Beast Wars ispirata alla linea di giocattoli Biocombat, la seconda era stata scelta per il nuovo capitolo del franchise.

I cinque film di Transformers hanno portato molta fortuna alla Paramount, totalizzando un incasso mondiale di più di 4 miliardi di dollari. Nel 2017 è arrivato Transformers 5 e nel 2017 lo spinoff-prequel Bumblebee, diretto da Travis Knight.

Steven Caple Jr. è anche produttore, sceneggiatore e regista. Sylvester Stallone ha molto apprezzato il lavoro che ha fatto per Creed II e le sue lodi saranno arrivate senz'altro alle orecchie della Paramount. Certo sarà strano un film di Transformers senza l'impronta di Michael Bay, ma the show must go on e chissà se la visione del nuovo regista non riesca effettivamente a rivoluzionare la saga.