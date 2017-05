Transformers: Hailee Steinfeld nello spin-off dedicato a Bumblebee

Hailee Steinfeld è in trattative molto avanzate per interpretare lo spin-off di Transformers dedicato a Bumblebee. L'attrice ventenne dovrebbe recitare nel ruolo di una ragazza con i modi da "maschiaccio" che dopo la scuola si diletta con il suo lavoretto da...meccanico.

Il progetto, scritto da Christina Hodson, sarà diretto da Travis Knight, che per la Laika ha recentemente realizzato lo splendido Kubo e la spada magica, candidato all'Oscar come miglior film d'animazione e per gli effetti speciali.

Bumblebee è uno dei robot più amati della saga dei Transformers, presente fin dal primo capitolo diretto da Michael Bay nel 2007. Lo rivedremo ovviamente nel prossimo Transformers: L'ultimo cavaliere,in uscita nelle prossime settimane in America.

Lanciata da Il grinta dei fratelli Coen, per cui ottenne anche una nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista, Hailee Steinfeld ha recentemente confermato le due notevoli doti d'attrice nella commedia amara 17 anni (e come uscirne vivi), dove si concedeva duetti preziosi con Woody Harrelson. Un film che consigliamo caldamente di recuperare al più presto.