Transformers: due nuovi film in preparazione!

La Paramount Pictures intende proseguire nella direzione di Bumblebee e ha già i suoi sceneggiatori.

I Transformers si accingono a tornare grazie alla Paramount Pictures, che sta sviluppando contemporaneamente due nuovi film. La notizia arriva fresca fresca da Variety, che ci informa che lo studio avrebbe affidato un copione a James Vanderbilt e un altro a Joby Harold. Il fatto che a essere chiamati in causa siano stati per prima cosa due sceneggiatori (il primo noto per Edge of Tomorrow e King Arthur e il secondo per Zodiac e The Amazing Spider-Man), testimonia del tentativo di proseguire il franchise sulla base di ottime storie, com'era già successo per Bumblebee, primo film della saga non diretto da Michael Bay e quindi meno infarcito di sequenze spettacolari piene di effetti speciali. E proprio Bumblebee, con il suo budget non astronomico e il suo incasso mondiale di 465 milioni ha convinto la Paramount ad andare avanti.

Dei due film in preparazione non si sa praticamente nulla, ma siccome il progetto è una delle priorità della Paramount Pictures, verranno presto svelati i nomi dei registi.

Cominciata nel 2007 con Transformers e proseguita con altri 4 film a cui è seguito lo spin off-prequel Bumblebee, la serie di Transformers ha guadagnato, internazionalmente, oltre 4 miliardi di dollari. Ci sembra un ottimo motivo per svilupparla ulteriormente, sempre nella direzione intrapresa di recente.