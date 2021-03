Transformers: arriva un nuovo misterioso standalone in live-action affidato ad Angel Manuel Soto

News Cinema

La Paramount annuncia un nuovo film di Transformers indipendente dalla saga principale. A dirigerlo sarà Angel Manuel Soto, mentre il copione è stato affidato a Marco Ramirez.

Torniamo a parlare di Transformers, e non del film che continua la saga cominciata da Michael Bay nel 2007 e proseguita con 4 sequel e con lo spinoff Bumblebee, ma di un misterioso standalone. The Hollywood Reporter ci dà infatti notizia di un nuovo capitolo della saga che non va confuso con il cosiddetto settimo progetto affidato al regista di Creed II Steven Caple Jr.. Purtroppo non se ne sa molto, se non che la sceneggiatura è stata affidata a Marco Ramirez e la regia ad Angel Manuel Soto.

Marco Ramirez è conosciuto come lo showrunner della serie Marvel's The Defenders, e nel suo curriculum ci sono anche le serie Daredevil e Sons of Anarchy. Manuel Soto, invece, ha diretto lo scorso anno il teen drama Twelve, presentato al Sundance Film Festival, ed è stato da poco incaricato dalla Warner di dirigere il cinecomic su Blue Beetle, il primo supereroe latino americano. Ignoriamo, come già detto, sia chi ci sarà nel cast sia di cosa parlerà il film, che testimonia dell’intenzione della Paramount di espandere il più possibile l'universo di Transformers. In tutto questo, però, non possiamo non chiederci se il nuovo film abbia a che fare con il prequel animato affidato al regista di Toy Story 4 Josh Cooley. E che ne è stato o ne sarà del film affidato allo sceneggiatore James Vanderbilt e destinato a portare al cinema la celeberrima serie animata Beast Wars ispirata alla linea di giocattoli Biocombat?

Non possiamo dare risposta a queste domande, sembra comunque che il misterioso Transformers di Soto e Ramirez sarà in live-action. Tornando al franchise, ricordiamo che Transformers 5: L'Ultimo Cavaliere ha avuto in incasso mondiale di 603 milioni di dollari, mentre Bumblebee è arrivato a 462.