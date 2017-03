Transformers 5 - L'ultimo cavaliere: un nuovo adrenalinico trailer

C'è aria nuova in questo nuovo trailer di Transformers 5: L'Ultimo Cavaliere. Non parliamo ovviamente del tocco chiassone del regista Michael Bay, che è sempre quello, barocco ed esagerato, nè del savoir faire di Mark Wahlberg, che torna nei panni di Cade Yeager dopo Transformers 4: L'era dell'estinzione. Parliamo del personaggio dell'orfana Izabella, che Cade definisce nel trailer una "piccola J.Lo", interpretata da Isabela Moner: ragazzina maschiaccio che interagisce con un altro gruppo di bambini, rappresenta una correzione sensibile di target, o per lo meno un pizzico di novità. Buona visione.