Transformers 5: L'ultimo cavaliere, arriva online un nuovo teaser

Nelle nostre sale Transformers 5: L'ultimo cavaliere arriverà il 22 giugno mentre in America uscirà il giorno dopo. Oltre al cavaliere, sembra che si tratti anche dell'ultimo capitolo della saga.

Di quest'annunciato nuovo blockbuster di Michael Bay con Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro e come di consueto un'unica presenza femminile, Laura Haddock, è sbarcato online, sull'account Twitter uffficiale di Transformers, un teaser di 30 secondi, che altro non è che un'anticipazione dello spot più lungo che andrà in onda durante il Superbowl di domenica.

Eccolo qua sotto.

Get an early look at the #Transformers Big Game spot now, and see the extended spot on Sunday. pic.twitter.com/QWwoadimhd