Transformers 5: il nuovo spot del Super Bowl (anche in versione extended in italiano)

Milioni di americani davanti alla TV per assistere all'evento sportivo dell'anno e moltissimi di questi rappresentano il core target di un film come Transformers 5: L'ultimo cavaliere. La Paramount ha preparato un nuovo spot ad hoc per loro, proseguendo la campagna di marketing per il film di Michael Bay in uscita il prossimo 23 giugno (il 22 in Italia). Non solo, poche ore dopo la fine del Super Bowl è stato diffusa online anche la versione estesa di quello stesso spot TV.

Qui sotto trovate l'extended version in italiano, più in basso quella andata in onda durante il match in originale.