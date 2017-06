Transformers 5 delude al botteghino americano ma domina quello internazionale

Come sta diventando sempre più comune per alcuni franchise di grande successo commerciale come ad esempio Pirati dei Caraibi, anche per quello dei Transformers il risultato al botteghino internazionale si è rivelato decisamente più lusinghiero rispetto a quello americano. Transformers 5: L'ultimo cavaliere ha infatti incassato sotto le aspettative nel primo weekend statunitense ottenendo 69 milioni di dollari, per di più in 5 gironi di programmazione essendo uscito nei cinema mercoledì scorso. Basta pensare che il precedente capitolo ne aveva presi 100 in soli tre giorni.

A livello internazionale però il nuovo film di Michael Bay con protagonista Mark Wahlberg si è rifatto ampiamente, arrivando a 196 milioni, per un totale di 265. Un bottino più che considerevole, contando che il film non è ancora arrivato in sala in mercati importanti quali Francia, Brasile, Messico, Giappone e Spagna.

Tra le note invece liete del boxoffice americano nel weekend appena trascorso vogliamo segnalare ancora l'ottima tenuta di Wonder Woman, che con i 25 milioni guadagnati ha ottenuto un bottino totale che adesso è di 318 milioni, più del doppio del suo budget di produzione (149 milioni). E questo soltanto negli Stati Uniti...