Transformers 5 ancora primo al boxoffice italiano del weekend, tallonato da Vasco

Transformers: L'ultimo cavaliere è ancora primo al boxoffice italiano del weekend. A questo giro il kolossal di Michael Bay ha portato a casa 900.000 euro, per un risultato italiano finora di 3.453.000. Riuscirà nel mondo a superare il miliardo come i suoi ultimi due predecessori? Per ora viaggia sui 429 milioni (per un budget di 217), ma nella sempre lucrativa Cina è già uscito... Negli States finora ha incassato 80 milioni di dollari in meno rispetto a Transformers 4.





Al secondo posto un piccolo colpo di scena: non c'è infatti un film, ma la diretta del Vasco Modena Park, che registra la media per sala più alta di tutta la nostra classifica, con 3.274 euro su 227 sale e un totale di 743.000 euro. Concorrenziale è dir poco: al confronto Transformers 5 è andato peggio, spalmando i suoi 900.000 euro su 725 copie!

Terza posizione per una new entry: si tratta del thriller 2:22 - Il destino è già scritto con Michiel Huisman e Teresa Palmer. Ha incuriosito un buon numero di spettatori, al punto da strappare 305.000 euro con discreta media di 1.245 su oltre 200 sale: nel periodo è un risultato discreto, garantito probabilmente dalla fama acquisita dal protagonista in Il trono di spade.





Scende dal secondo al quarto posto La mummia con Tom Cruise, portando a casa 250.000 euro. Additato come flop da più parti, si sta comunque difendendo discretamente in Italia, con un totale finora di 4.135.000. Ad ogni modo, nel mondo il lungometraggio di Alex Kurtzman è arrivato a 350 milioni (su 125 di costo), quindi tecnicamente non è un disastro finanziario, anche se non promette bene per il futuro del Dark Universe.

Ultimo posto della top five spetta all'immarcescibile Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, che non vuole proprio abbandonare la classifica, cadendo dalla terza alla quinta posizione e registrando altri 210.000 euro. Il totale italiano è imbattibile per i concorrenti. Si parla di 12.080.000.



Il box office completo del weekend