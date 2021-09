Transfomers 7: il nuovo Optimus Prime in un video dal set

News Cinema

Sul set di Transformers: Rise of the Beasts qualcuno ha girato un video che ci mostra un Optimus Prime dallo stile classico che sfreccia fra le strade di New York.

Che aspetto avrà Optimus Prime in Transformers: Rise of The Beasts, conosciuto anche come Transformers 7 perché segue i cinque Transformers e lo spin off Bumblebee? La risposta sta in un brevissimo video dal set del film.

Siamo in una strada di New York e il buon Optimus, ancora in versione veicolo, sfoggia un design chiaramente ispirato alla serie tv originale degli anni '80. Questa semplicità rallegrerà quanti avevano criticato Michael Bay per l'eccessiva complessità dei robot, che sia in forma di giocattoli che nella serie animata non erano certo elementari, ma "classici", per così dire, e sobri, lineari. Inizialmente apparso su TikTok, il filmato è poi stato condiviso su Twitter da uno youtuber. Eccolo:

New set footage of the new transformers movie #TransformersRiseoftheBeasts found. Optimus is looking sleek🚗🤖 pic.twitter.com/94crAgQTcm — Cris Parker (@3CFilm) September 6, 2021

Transformers 7 uscirà il 24 giugno del 2022. Ambientato nel 1994 ,il film segue di poco gli eventi di Bumblebee e si svolge prevalentemente a New York (a Brooklyn) e in parte in Perù. A dirigere il film è Steven Caple Jr., già regista Creed II, mentre nel cast troviamo Anthony Ramos (nei panni del protagonista, un ex militare che vive a Brooklyn), Dominique Fishback e Luna Lauren Velez. I primi cinque Transformers erano diretti da Michael Bay, mentre Bumblebee era stato affidato a Travis Knight.