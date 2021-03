Trainspotting 2, Danny Boyle: "La tragedia è scoprire che il tempo che passa se ne frega di te"

News Cinema

Uscito al cinema a 21 anni di distanza dal primo capitolo, Trainspotting 2 mette i suoi protagonisti di fronte al tempo che fugge, ai rancori non dissipati e ai dolorosi rimpianti.

Non era lontamente pensabile che il film cult Trainspotting del 1996 avrebbe potuto avere un sequel. E men che meno che potesse funzionare in maniera opposta rispetto sl primo capitolo. Ventun'anni dopo ci rendiamo conto i quattro protagonisti Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner e Robert Carlyle non hanno mai veramente lasciato quelle carogne di personaggi che hanno interpretato quando erano giovani.

Il primo film si faceva guardare con distacco, senza chiedere l’identificazione con i personaggi che sarebbe stata un'operazione impossibile. Trainspotting 2 al contrario si fa sentire e mette sul piatto nostalgia e rancori che oggi qualunque spettatore oltre i quarant’anni può comprendere. Ne abbiamo parlato con il regista Danny Boyle in occasione dell'uscit al cinema del film nel 2017, nell'intervista che potete vedere qui sotto.

Trainspotting 2: Intervista al regista Danny Boyle

Trainspotting 2: la trama del film seguito del film cult del 1996