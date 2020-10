Trafficanti: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 21 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Prima di Joker e dopo Una notte da leoni, Todd Phillips ha realizzato una action comedy intitolata Trafficanti basata su una storia vera. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 21 ottobre alle 22.

La visione condivisa di mercoledì 21 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una action comedy americana del 2016. Dopo la trilogia di Una notte da leoni e prima di Joker, il regista Todd Phillips ha realizzato Trafficanti facendosi ispirare da un articolo su un quotidiano diventato poi un libro. Il film racconta la storia vera di due ragazzi che nel 2005 si immischiarono in un business più grande di loro, una vendita di armi in medio oriente.

L'appuntamento per vedere tutti Trafficanti e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 21 ottobre alle 22.

Trafficanti segue le vicende di David Packouz (Miles Teller), un massaggiatore che vive a Miami insieme alla sua fidanzata Iz (Ana de Armas). Tutto inizia quando l'uomo decide di investire tutti i suoi soldi in un affare che, però, fallisce. Un giorno incontra un suo vecchio amico, Ephraim Diveroli (Jonah Hill), che gli offre un lavoro presso l'azienda Aey, che lui stesso ha fondato, per vendere armi al governo degli Stati Uniti nella guerra in Iraq. David è restio, ma quando scopre che la sua compagna è in dolce attesa, decide di accettare senza dirle nulla. Ephraim gli spiega che l’imprenditore Ralph Slutzky (Kevin Pollak) finanzia la loro impresa credendo in realtà che il gruppo venda armi per proteggere Israele. La situazione si complica quando salta un carico di migliaia di pistole Beretta da consegnare alla polizia irachena a Baghdad e che, invece, finisce in Giordania. In un ruolo secondario c'è anche Bradley Cooper.



