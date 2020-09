Tra Tenet e Assassinio sul Nilo, Kenneth Branagh racconta se stesso con Judi Dench nei panni di sua nonna in Belfast

News Cinema

Belfast, attualmente in corso di ripresa, è la semiautobiografia dell'attore e regista Kenneth Branagh, dove Judi Dench interpreta sua nonna.

Infaticabile Kenneth Branagh: come attore è il villain del Tenet di Christopher Nolan attualmente in sala, mentre sarà il 26 novembre nei cinema italiani ancora Hercule Poirot in Assassinio sul Nilo, da lui anche diretto. Mentre noi lo vediamo sullo schermo, lui è sul set impegnato a dirigere Belfast, la propria semi-autobiografia, ambientata appunto nella Belfast degli anni Sessanta, con una vecchia amica a interpretare sua nonna, cioè Judi Dench: Kenneth è talmente affezionato alla Dame Judi da averla inserita non solo in Assassinio sull'Orient Express ma anche in un'altra sua recente fatica, purtroppo decisamente non riuscita, Artemis Fowl.