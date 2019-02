Toy Story 4, un nuovo trailer dell'atteso sequel Pixar

Toy Story 4, di cui vi mostriamo qui in basso il trailer lanciato in occasione del Super Bowl, riprende a nove anni di distanza le vicende di Woody e Buzz, dopo essersi lasciati alle spalle il primo padrone Andy, nello straziante e indimenticabile finale di Toy Story 3 (2010). Dopo i primi due lungometraggi diretti da John Lasseter e il terzo a cura di Lee Unkrich, ora che entrambi gli autori hanno lasciato la Pixar per diverse ragioni, la regia è sulle spalle di Josh Cooley, da quindici anni collaboratore dell'azienda come storyboard artist, nonché cosceneggiatore di Inside Out. Sarà un nuovo inizio per questi personaggi storici? La Disney ha assegnato la voce italiana di Woody, non potendo più affidarsi allo scomparso Fabrizio Frizzi, ad Angelo Maggi, doppiatore ufficiale di Tom Hanks, da sempre voce ufficiale originale del personaggio.