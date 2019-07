Toy Story 4 primo al boxoffice italiano del weekend, al secondo resiste Arrivederci Professore

News Cinema

Il film Pixar-Disney non ha rivali ma la cifra complessiva è piuttosto bassa.

Toy Story 4 è primo al boxoffice italiano del weekend, come suggeriva già il risultato dei primi giorni di programmazione. Il film Disney-Pixar, ultimo capitolo della saga, ha portato a casa 2.025.000 euro in cinque giorni. Un risultato a dir il vero piuttosto tiepido: la media per sala infatti è di 1.959 euro per ben 815 copie in circolazione. Notevole per il periodo, ma Woody & Buzz non hanno garantito alcun miracolo, e la maggior parte delle famiglie evidentemente ha preferito l'aria aperta. Attualmente nel mondo il lungometraggio ha registrato 496 milioni di dollari.

Scende di una posizione uno dei film che eroicamente si sta difendendo meglio dal caldo: il crepuscolare ironico Arrivederci professore con Johnny Depp, che rastrella altri 263.000 euro e raggiunge quindi i 975.000. Niente male davvero.

Entra direttamente al terzo posto Nureyev - The White Crow, il biopic diretto da Ralph Fiennes e interpretato da Oleg Ivenko nei panni del celebre ballerino classico: la partenza è da 236.000 euro.