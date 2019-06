Toy Story 4, Massimo Dapporto: "Mi fanno firmare autografi come Buzz Lightyear"

Mentre aspettiamo l'uscita di Toy Story 4, in arrivo nelle nostre sale il 26 giugno, vi presentiamo qui la nostra intervista video a tre dei doppiatori italiani: Massimo Dapporto, da oltre 20 anni voce ufficiale di Buzz Lightyear, Luca Laurenti, new entry nei panni del giocattolo fai-da-tre di Bonnie, il bizzarro Forky, e Rossella Brescia, in un cameo vocale per una ballerina volante.

A Rossella abbiamo domandato se anche un impegno così ridotto possa lasciare o meno un segno, mentre a Laurenti, non alla prima esperienza nel doppiaggio di un cartoon, abbiamo chiesto quale approccio abbia richiesto nello specifico Forky. Infine, Dapporto ci ha raccontato qualcosa della visione che ha del suo lavoro, e di come questa non coincida necessariamente con quella del pubblico, molto più entusiastica!



Toy Story 4: La nostra Intervista a Massimo Dapporto, Luca Laurenti e Rossella Brescia - HD



Toy Story 4: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD