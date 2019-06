Toy Story 4: la videorecensione del film Pixar, ultimo atto della saga

Toy Story 4 è appena arrivato nelle nostre sale. Vi proponiamo per questo la nostra videorecensione del film Pixar, quasi sicuramente l'ultimo atto della saga cominciata col primo Toy Story nel lontano 1995 (giunta nel marzo 1996 in Italia), simbolo del nuovo cinema d'animazione in CGI. L'inizio di una rivoluzione artistica e commerciale. Questo quarto film diretto da Josh Cooley ci ha un po' colto di sorpresa, perché Toy Story 3 nel 2010 si presentò come un vero commiato, quindi una ripartenza ci ha sulle prime spiazzato, nonostante la Pixar-Disney avesse prodotto nel frattempo due featurette televisive e qualche breve corto con protagonisti Woody, Buzz e il resto della compagnia. Si trattava dunque di rispondere a due domande. La prima: com'è Toy Story 4? La seconda: era necessario un ulteriore sipario? A queste domande proviamo a dare una risposta nel video qui in basso, mentre un noto alieno alle nostre spalle veglia sui nostri ragionamenti.



Toy Story 4: La nostra videorecensione del Film - HD