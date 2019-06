Toy Story 4 in vetta agli incassi italiani nel primo giorno di programmazione!

News Cinema

Nemmeno il caldo torrido può tenere lontani i fan di Woody & Buzz dai loro beniamini, giunti ieri sui nostri schermi per un'ultima volta con Toy Story 4. Il film Disney - Pixar diretto da Josh Cooley ha portato a casa solo ieri 26 giugno ben 421.000 euro nelle sale monitorate da Cinetel, collocandosi facilmente al primo posto e staccando Arrivederci Professore al secondo posto, con 64.000 euro: tenendo presente che non era un giorno festivo (se non per i bambini, ma non sono di certo l'unico pubblico pixariano), il risultato è molto buono. Si potrebbe anche considerare ottimo, in attesa del responso definitivo del weekend, pensando all'estate ormai in corso e tradizionalmente poco compatibile con le abitudini cinematografiche dell'italiano medio. Forse, paradossalmente, potrebbero essere proprio le temperature estremamente alte a spingere qualcuno nelle sale con aria condizionata, almeno nel pomeriggio. Siamo molto curiosi di vedere l'evolversi della situazione.

Attualmente Toy Story 4 ha già incassato in tutto il mondo quasi 280 milioni di dollari. Il record da battere nell'ambito della saga (sarà difficile) è quello di Toy Story 3, cioè 1.067.000.000 di dollari.