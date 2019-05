Toy Story 4, il nuovo full trailer del film Pixar!

Il 26 giugno sarà in sala Toy Story 4, ultimo atto della saga animata con la quale si è di fatto identificata in oltre 20 anni la Pixar. La casa madre Disney ha appena diffuso un nuovo trailer di queste ulteriori avventure di Woody, che nella versione italiana, non potendo essere più doppiato dal compianto Fabrizio Frizzi, avrà saggiamente la voce di Angelo Maggi, doppiatore ufficiale di Tom Hanks (da sempre interprete in lingua originale del personaggio).

Nell'ultima versione del trailer, ancora più movimentata, si delinea l'avventura, il recupero del nuovo arrivato Forky, neogiocattolo inventato al volo dalla piccola Bonnie, a partire da una forchetta. Woody lo prende sotto la sua ala protettiva, quindi deve assolutamente salvarlo da un triste destino, con l'aiuto di nuovi amici e vecchie conoscenze.



Toy Story 4: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD