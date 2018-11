Toy Story 4, ecco un nuovo poster con Woody al tramonto

Dal secondo teaser trailer di Toy Story 4 avevamo intuito che l'ambientazione di un luna park fosse importante nel film di animazione targato Pixar / Disney, in arrivo in sala il 27 giugno 2019. Il nuovo poster di Toy Story 4 conferma la cosa, perché Woody si aggira dalle parti di quello che negli States si definisce un "carnival". L'immagine lo vede agire al tramonto, il che alimenta l'idea di un abbandono crepuscolare della saga con questo quarto atto.

Non siamo del tutto d'accordo con chi lo crede: otto anni fa già Toy Story 3 aveva l'aspetto di un sipario su Woody e Buzz, ma l'esistenza di questo imminente lungometraggio lo ha negato (e speriamo che non comprometta la forte carica emozionale di quell'addio). Insomma, tramonto o meno, con Toy Story non si sbaglierebbe puntando su un bel "mai dire mai".







Toy Story 4: Nuovo Teaser Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD