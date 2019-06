Toy Story 4 batte il record della saga nel primo weekend americano

Da noi Toy Story 4 uscirà il 26 giugno, ma nel frattempo l'ultima fatica Pixar ha segnato già un piccolo record negli Stati Uniti, dove il film di animazione è appena uscito. L'incasso è stato infatti di 118 milioni di dollari, nell'ambito della serie battendo il precedente detentore del record nel primo fine settimana, quel Toy Story 3 (2010) che alla fine della corsa incassò nel mondo 1.066.000.000 di dollari. Andrebbe aggiunto onestamente che sono anche trascorsi 9 anni, quindi aggiornando all'inflazione i 110.300.000 di Toy Story 3 ne otterremmo quasi 130...

Al di là comunque del buon risultato relativo, pare che la Disney e vari analisti del settore si aspettassero per Toy Story 4 un primo fine settimana da oltre 140, quindi il responso è per ora al di sotto delle aspettative, pur in un contesto che vede il film di Josh Cooley al quarto posto dei migliori esordi americani di sempre per un cartoon: prima ci sono Gli Incredibili 2, Alla ricerca di Dory e Shrek Terzo (tutti sequel).

In questo momento gli incassi complessivi mondiali di Toy Story 4 ammontano a 238 milioni di dollari, con molti mercati che ancora mancano all'appello, come appunto quello italiano.



