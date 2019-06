Toy Story 4, Andrew Stanton aveva cominciato a scriverlo di nascosto durante Toy Story 3

L'apparizione imminente nelle nostre sale di Toy Story 4, dal 26 giugno, non era scontata. Non è un mistero che la Pixar considerasse chiusa la saga con Toy Story 3, evidentemente concepito come sipario. Sembra naturale immaginare che un ulteriore capitolo sia arrivato solo per ragioni commerciali, ma in un'intervista il regista Josh Cooley e il producer Jonas Rivera hanno rivelato che in realtà l'idea è partita da Andrew Stanton, che l'ha elaborata di nascosto durante Toy Story 3, mantenendola segreta anche ai colleghi. Rivera dice:

"Discutendone ci siamo resi conto che la fine del terzo era in effetti la fine della storia di Andy, solo che la storia di Toy Story riguarda Woody... e mentre lo dico mi rendo conto che i figli di Andrew erano partiti per il college e si erano trasferiti. C'è qualcosa di quello. Cioè, cosa fai quando hai fatto tutto quello che dovevi fare ma la tua vita non è finita? Devi reinventarti. E quello ha fatto scattare la domanda: okay, come lo farebbe Woody? Era interessante."

Il coproducer Mark Nielsen ha anche realizzato quanto di autobiografico ci fosse nell'idea di Stanton.

"C'è una scena in cui Woody per la strada spiega a Forky cosa significhi in sostanza non avere più tuo figlio a casa. L'ha scritta Andrew, l'ho letta e mi è venuto da piangere, perché era scritta meravigliosamente. Gli ho anche detto: nessun altro dovrebbe scriverlo. Tu hai vissuto quest'esperienza e l'ho avvertita qui, sulla pagina."