Toxic Avenger: Jacob Tremblay di Wonder raggiunge Peter Dinklage nel remake dell’horror

Ad affiancare il mitico Peter Dinklage nel cast dell'atteso remake di Toxic Avenger sarà il piccolo Jacob Tremblay, universalmente noto per aver interpretato il protagonista del commovente Wonder e il figlio di Brie Larson in Room. Ciò significa che la nuova versione, targata Legendary Pictures, dell'horror trash a basso budget della Troma non è assolutamente a un punto morto. Anzi, il regista e sceneggiatore Malcolm Blair non vede l'ora di lanciarsi nell'avventura.

Uscito nel 1984 e diventato presto un cult movie, Toxic Avenger raccontava la rinascita di quello che nei film americani si è soliti chiamare un looser: una specie di nerd di nome Melvin Ferd che lavorava in una palestra della città di Tromaville e veniva continuamente deriso. Un giorno cadeva in una vasca piena di rifiuti tossici e prendeva fuoco. Da quel momento diventava fortissimo, lottava contro il crimine e assurgeva a stimato supereroe con il nome di Vendicatore Tossico.

Toxic Avenger ha avuto tre sequel e ha generato una serie a fumetti e una serie animata. Ovviamente non sappiamo quale sarà la parte di Jacob Tremblay, ma non è da escludere che la sceneggiatura venga un po’ aggiustata da Malcolm Blair per costruirgli un ruolo significativo. Il tutto nel rispetto dell'originale.

Dopo Wonder, Tremblay ha recitato in The Predator, ne La mia vita con John F. Donovan, in Good Boys e Doctor Sleep.