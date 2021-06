Toxic Avenger, Elijah Wood è il cattivo nel reboot dell'horror

News Cinema

Elijah Wood sarà il villain principale del reboot di Toxic Avenger, che ha come protagonisti Peter Dinklage e Jacob Tremblay. Dirige Macon Blair.

La Legendary Pictures prosegue nella sua costruzione del reboot di Toxic Avenger, horror targato Troma e risalente al 1984: sappiamo che il nuovo film vedrà Peter Dinklage come protagonista, nel ruolo di Winston, uomo medio che diventa un supereroe orrendo dopo aver avuto contatto con materiale tossico, affiancato da Jacob Tremblay nel ruolo di suo figlio. Ora sappiamo chi vestirà i panni del villain della situazione: Elijah Wood, che darà vita al mefistofelico Bob Garbinger, CEO dell'azienda per cui lavora Winston, abbastanza megalomane da pensare di poter essere potente tanto quanto l'eroico "Toxie". Il cast del reboot di Toxic Avenger, scritto e diretto da Macon Blair, ha reclutato anche come protagonista femminile la Taylour Paige di Ma Rainey's Black Bottom.

Ultimamente Elijah Wood, oltre all'attività di doppiaggio per la serie Star Wars Resistance (nella parte di Jace Rucklin), ha recitato da coprotagonista in No Man of God, storia vera dell'analista FBI che interagì di più con il serial killer Ted Bundy. Wood sarà inoltre nel thriller L. A. Rush, nel ruolo di un padre che entra nel mondo della produzione videoludica, per salvare suo figlio da uno sviluppatore misterioso...

Il reboot di Toxic Avenger, la cui versione originale generò ricordiamo due seguiti negli anni Ottanta e uno fuori tempo massimo nel 2000, non ha ancora una data d'uscita.