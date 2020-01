Toto Tolo Tolo: il film di Zalone sfiora i 36 milioni ma il record di Quo Vado sembra allontanarsi

News Cinema

Come stanno andando gli incassi di Tolo Tolo: facciamo il punto dopo la prima settimana di programmazione al cinema del nuovo film di Checco Zalone.

Tolo Tolo si appresta a diventare il maggior incasso al boxoffice italiano degli ultimi 12 mesi.

Con altri 880mila euro incassati nella giornata di ieri, il nuovo film di Checco Zalone, visto da oltre 5 milioni di spettatori in una settimana di programmazione al cinema, ha raggiunto un totale di 35.859.167 euro, secondo i dati forniti da Cinetel. Tenuto conto del successo di pubblico e del grande numero di sale in cui è programmato, è facile immaginare che Tolo Tolo supererà entro l'inizio del weekend i 37.506.226 euro totalizzati da Il Re Leone l'estate scorsa, che ne fanno al momento il maggior successo al botteghino italiano nell'ultimo anno.



Una domanda però rimane, e se la pongono in tanti già dai giorni precedenti all'uscita del film di Zalone nei cinema: riuscirà Tolo Tolo a superare il record assoluto segnato da Quo Vado? nel 2016.

Come saprete, il film precedente di Zalone (diretto da Gennaro Nunziante) finì la sua corsa al botteghino con l'astronomica somma di oltre 65 milioni di euro.

E' vero che per arrivare a quella cifra, Quo Vado? ci mise circa 1 mese e mezzo. Tolo Tolo è in programmazione da appena 7 giorni, ma i primi raffronti sembrano giocare a sfavore di questo nuovo film. E la possibilità che Tolo Tolo superi Quo Vado? inizia a vacillare seriamente.

La differenza negli incassi tra i due film, considerando lo stesso lasso di tempo, è di circa il 10/12% a favore del film del 2016. Prendendo in considerazione solo la matematica, ciò vuol dire che l'incasso totale finale di Tolo Tolo dovrebbe fermarsi sotto i 60 milioni di euro. Ovviamente non c'è solo la matematica, tra i fattori da considerare ci sono il numero di sale in cui il film sarà programmato nelle prossime settimane e, soprattutto, l'imprevedibilità del pubblico. Insomma, il toto Tolo Tolo non finisce qui, al momento una previsione sicura è difficile da fare ma i numeri che avremo lunedì prossimo saranno sicuramente più indicativi.