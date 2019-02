Totò che visse due volte restaurato dalla Cineteca di Bologna

Totò che visse due volte, il film diretto da Daniele Ciprì e Franco Maresco, i creatori di Cinico Tv, è stato restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna a partire dai negativi scena e suono originali conservati dall’Istituto Luce – Cinecittà; e la versione restaurata del film verrà presentata in anteprima domani mercoledì 27 febbraio alle ore 20.15 al Cinema Lumière di Bologna (Piazzetta Pasolini), come evento speciale del festival Visioni Italiane promosso dalla Cineteca di Bologna fino a domenica 3 marzo. Sarà presente Franco Maresco.

Secondo lungometraggio della coppia formata da Ciprì e Maresco (dopo Lo zio di Brooklyn, e prima di Il ritorno di Cagliostro), Totò che visse due volte venne presentato al Festival di Berlino nel 1998, ed è stato l’ultimo film italiano su cui si sia abbattuta la censura,vietandone a tutti la visione prima, e vietandolo ai minori di 18 anni poi.

“In questi giorni mi hanno chiesto se Totò che visse due volte, a distanza di 21 anni, sia invecchiato”, dice Franco Maresco. “Non lo penso per niente, anzi penso il contrario. Visto oggi, in quel film c’è già il nulla in cui siamo tutti quanti finiti; tutta l’insensatezza delle nostre vite, tutta la nostra mostruosità. Non so se sia un buon film o una gran porcheria (molti propendono per la seconda risposta), so soltanto che se vai a cercare in tutto il cinema italiano degli anni Novanta non trovi niente di simile, di lontanamente paragonabile. Il che non vuol dire che sia il migliore, semplicemente che non somiglia a nessun altro film di quel periodo. È unico, nel bene e nel male”.

E così Daniele Ciprì: “Sono onorato del fatto che Totò che visse due volte venga restituito al pubblico grazie a un restauro importante. Ogni film rappresenta un periodo del percorso di un regista. Per noi Totò che visse due volte ha segnato una sorta di momento conclusivo, dopo i lavori di Cinico Tv e il primo ungometraggio, Lo zio di Brooklyn, di un cammino vissuto con i nostri personaggi, costretti a stare per sempre in quei luoghi disperati. Totò che visse due volte è quindi un film conclusivo, un film profondamente sentito”.