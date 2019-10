Tornare: il trailer del film di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno che chiude la Festa di Roma 2019

News Cinema

Il ritorno della coppia Mezzogiorno e Comencini che 14 anni fa aveva vinto Coppa Volpi e nomination all'Oscar con La bestia nel cuore.

Il ritorno è il tema centrale del nuovo film di Cristina Comencini, dal titolo Tornare. Anche per una ragione slegata dalla storia del film, ma che riguarda il precedente di successo in cui la regista aveva lavorato con Giovanna Mezzogiorno come protagonista, ormai quattordici anni fa. Quest’ultima aveva vinto la Coppa Volpi a Venezia, mentre il film, La bestia nel cuore, era entrato fra i candidati all’oscar per il miglior film in lingua straniero.

Tornare, invece, racconta di Alice (Giovanna Mezzogiorno) che, a 40 anni, rientra dall’America nella Napoli degli anni ’90 dopo una lunga assenza. È morto il padre e la casa di famiglia, ormai disabitata, scatenerà in lei tanti ricordi e nuove conoscenze che le cambieranno prospettive e priorità. Nel cast anche Vincento Amato e Barbara Ronchi.