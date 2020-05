Tornare a vincere: il film da vedere e commentare insieme sabato 9 maggio con SimulWatch

News Cinema

Un Ben Affleck bravissimo nel ruolo della vita, in un film che parla di basket e di riscatto. Appuntamento su SimulWatch sabato 9 maggio alle 17:30

La visione condivisa di sabato 9 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film americano che avrebbe dovuto essere tra i protagonisti di questi mesi nei cinema italiani, ma che per via della pandemia ha fatto il suo debutto direttamente in streaming: si chiama Tornare a vincere ed è una storia di epica sportiva e di riscatto personale con protagonista un bravissimo Ben Affleck, nel ruolo della vita.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Tornare a vincere e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 9 maggio alle ore 17:30.

Leggi anche La recensione di Tornare a vincere

La storia di Tornare a vincere è quella di Jack Cunningham, ex stella del basket ai tempi del liceo che si perso strada facendo, e ora è un operaio divorziato con un serio problema con l'alcool e un brutto trauma dietro le spalle. La possibilità di riscattarsi e di rimettere la sua vita in carreggiata arriva quando gli viene offerto di tornare al basket come allenatore, proprio della sgangherata squadra del suo vecchio liceo. Diretto da Gavin O'Connor, uno che il cinema sportivo l'ha masticato anche coi precedenti Miracle e Warrior, è un classicissimo film di epica e retorica sportiva, che oltre alla forza narrativa garantita dalle storie di sport e riscatto si fa forte di una performance davvero maiuscola del suo protagonista.



Tornare a Vincere: Il Trailer Italiano del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: L'odore della notte.