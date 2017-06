Tornano le Bellas nel primo trailer di Pitch Perfect 3

Non c’è due senza tre. Specie nel mondo del cinema di oggi.

Non arriva quindi come una sorpresa il primo trailer di Pitch Perfect 3, terzo capitolo della saga scolastico-canora che vede protagonista Anna Kendrick assieme a Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow e Anna Camp.

In questo nuovo film le Bellas si sono finalmente diplomate al college, ma le cose non girano esattamente come loro vorrebbero: non riescono a trovare un lavoro e anche la musica ne risente.

Cosa di meglio da fare, allora, che partire per andare a fare concerti per le truppe americane sparse per il mondo?

Diretto da Trish Sie, Pitch Perfect 3 debutterà negli Stati Uniti per le Feste di Natale, il 22 dicembre, e da noi arriverà poco dopo, all’inizio del 2018.

Nel cast ci saranno anche Ester Dean, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Chrissie Fit, Shelley Regner, e anche Ruby Rose, nel ruolo della leader di un gruppo rivale delle Bellas.

Ah, e c’è anche John Lithgow.

E qui c’è, invece, il trailer nella sua versione originale.