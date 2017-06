Tornano (ancora) I Fantastici Quattro: ma questa volta in una versione per ragazzi

Poveri Fantastici Quattro.

Dal 1961 tra i più popolari supereroi degli album a fumetti della Marvel, protagonisti di ben quattro serie animate, al cinema hanno avuto una storia a dir poco travagliata.

Il primo tentativo di realizzare un film con protagonisti Mister Fantastic, la Donna invisibile, la Torcia Umana e la Cosa, quello del 1994 targato Roger Corman, fu talmente malriuscito da non uscire mai nei cinema.

E bisogna ammettere che i tentativi successivi della 20th Century Fox, dal film diretto da Tim Story nel 2005 al recente reboot di Josh Trank, sono stati sfortunati a dir poco.

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Questo però non ha scoraggiato gli executive di casa Fox, che pare abbiano messo in cantiere un nuovo reboot, complici questioni di diritti: inutilizzati per troppo tempo, infatti, tornerebbero completamente nelle mani della Marvel, che non vede l'ora.

Secondo "fonti affidabili" citate dal sito Bleeding Cool, il nuovo film dei Fantastici Quattro dovrebbe abbandonare le atmosfere cupe sperimentate da Trank e giocare con toni del tutto diversi, avendo come target di riferimento quello dei giovanissimi.

Il nuovo Fantastici Quattro, insomma, sarà un film per ragazzi, e a firmare il copione sarà Seth Grahame-Smith, che dovrebbe costruire la storia attorno a Franklin e Valeria, i film di Reed Richards e Susan Storm, con uno stile di racconto descritto come in qualche modo simile a quello degli Incredibili.