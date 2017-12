Torna lo Schiaccianoci in un film live action della Disney: ecco il primo trailer di The Nutcracker And The Four Realms

S'intitola The Nutcracker And The Four Realms, ed è un film Disney di cui - curiosamente - finora non si è parlato molto.

Si tratta di una versione live action della storia dello Schiaccianoci, scritta da E. T. A. Hoffmann, e del famosissimo balletto di Čajkovskij a essa ispirato.

Nei panni della protagonista, una ragazza che attraversa quattro regna magici per incontrare una Fata, c'è la Mackenzie Foy vista in Interstellar, mentre in quelli della Fata troviamo una rediviva Keira Knightley. A completare il cast troviamo Helen Mirren, Morgan Freeman e Misty Copeland.

The Nutcracker And The Four Realms debutterà negli Stati Uniti il 2 novembre del prossimo anno, e questo è il suo primissimo trailer.

Sceneggiato da Ashleigh Powell e musicato da James Newton Howard, The Nutcracker And The Four Realms è stato diretto da Lasse Hallstrom, anche se in seguito ad alcune controversie, è stato Joe Johnson ad effettuare estensivi reshooting del film, sulla base di alcune nuove pagine di sceneggiatura firmate da Tom McCarthy.

Sarà per questo, forse, che fino a questo momento la Disney non l'ha voluto pubblicizzare più di tanto.