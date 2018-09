Torna il giallo all'italiana dei fratelli Onetti: il trailer di Abrakadabra

Nell'ultima decina d'anni, sono state due le coppie di registi che hanno voluto, col loro cinema, omaggiare la grande tradizione del giallo all'italiana e soprattutto uno dei suoi esponenti più illustri, Dario Argento.

In Francia Hélène Cattet e Bruno Forzani, gli autori di Amer e The Strange Colour of Your Body's Tears; in Argentina Luciano e Nicolás Onetti, due fratelli che hanno girato i gialli Sonno profondo e Francesca.

Se Cattet e Forzani, di recente, si sono dati alla rivisitazione del western con un film dal titolo Let the Corpses Tan, gli Onetti, dopo una parentesi horror in cui hanno rifatto a modo loro Non aprite quella porta in What the Waters Left Behind, tornano ora al giallo all''italiana con Abrakadabra, che debutterà in prima mondiale l'ottobre prossimo al Sitges.

Questa la trama del film:

Dante il Grande, un noto prestigiatore, che muore durante l'esecuzione di un numero di magia particolarmente rischioso. Trentacinque anni dopo suo figlio Lorenzo, che ha scelto la professione del padre, si sta preparando a uno show nei principali teatri della città: ma da quel momento in avanti, viene commessa una serie di atroci delitti, e tutti gli indizi sembrano indicare lui come colpevole. Lorenzo dovrà scoprire chi è il vero assassino e perché lo vuole incastrare prima che sia troppo tardi.

E questo è l'affascinante trailer di Abrakadabra, il nuovo giallo all'italiana dei fratelli Onetti:

Il cast del film è composto da Germán Baudino, María Eugenia Rigón, Clara Kovacic, Ivi Brickell, Gustavo D´Alessandro, Raúl Gederlini e Pablo Vilela.