Top Gun - Maverick: Val Kilmer ha dovuto supplicare i produttori per essere di nuovo Iceman

Lo racconta l'attore nella sua autobiografia I'm Your Huckleberry, dove parla anche del suo iniziale scetticismo nei confronti di Top Gun e di un provino in shorts.

E’ stata pubblicata all'inizio di aprile negli Stati Uniti l'autobiografia di Val Kilmer, un libro intitolato "I'm your Huckleberry" che contiene una serie di spunti e di aneddoti interessanti. L'attore, che ha compiuto 60 anni lo scorso 31 dicembre e che negli ultimi tempi ha avuto vita difficile a causa di un cancro alla gola, parla di colleghi e di film fatti, e fra questi non poteva non esserci Top Gun. Ma non finisce qui. Kilmer racconta qualcosa anche della sua partecipazione al sequel Top Gun: Maverick, dove lo vedremo riprendere il ruolo di del pilota di caccia Iceman, inizialmente nemico del personaggio di Tom Cruise, al quale diceva, fra le altre cose, "Non mi piaci perché sei pericoloso", per poi diventavare suo amico.

Nell'autobiografia Val Kilmer comincia dal primo film e parla del suo iniziale scetticismo nei confronti del progetto: "Non volevo la parte" - scrive. "Non mi importava del film. La storia non mi interessava". Poi va avanti narrando del suo provino: "Mi sono presentato con l'aria da idiota. Indossavo a paio di ridicoli short australiani oversize color verde vomito. Ho letto le battute come se non me ne importasse niente. E tuttavia, incredibilmente, mi dissero che avevo ottenuto il ruolo, il che mi fece sentire avvilito più che gasato".

Tempo dopo, quando è stato tempo di casting per Top Gun: Maverick, nessun agente ha pregato Kilmer di tornare in grande stile nel sequel. Nei decenni che separavano i due film, Cruise era diventato una superstar, mentre Kilmer, dopo una serie di ruoli memorabili (Jim Morrison nel film di Oliver Stone The Doors e John Holmes in Wonderland, per esempio), aveva perso smalto. E’ accaduto così che l'attore si è trovato a supplicare i produttori di includerlo nel film: "Come cantavano The Temptations nell’epoca d'oro della Mowtown, ‘non sono troppo orgoglioso da non supplicare’. I produttori mi hanno voluto, Tom mi ha voluto. Tom non avrebbe potuto essere più fico. Tom ed io abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato. Ritrovarci è stato fantastico".

Prima di chiudere l'argomento Top Gun: Maverick, Val Kilmer ci ha tenuto a non rivelare nulla sul nuovo Iceman: "Per quanto riguarda la trama, ho fatto voto di segretezza".