Top Gun Maverick: Tom Cruise posta una nuova foto dal set e si scatenano le illazioni su Iceman

News Cinema

Per il Top Gun Day Tom Cruise ha condiviso su Instagram una nuova foto dal set di Top Gun: Maverick che fa nascere domande su Iceman, il personaggio di Val Kilmer, e ci riporta ai bei vecchi tempi del primo film.

Anche se il Top Gun Day, che si celebra il 13 maggio, è appena trascorso, vale la pena di continuare a parlarne perché Tom Cruise, per rendere omaggio al mitico film di Tony Scott che contribuì a renderlo una star, ha condiviso con i suoi fan una nuova foto dal set del sequel Top Gun: Maverick, che arriverà nelle nostre sale il prossimo novembre.

Sulla sua pagina Instagram, Cruise ha postato una fotografia che lo ritrae, nei panni di Pete "Maverick" Mitchell, mentre guarda una foto dei buoni vecchi tempi: tempi del primo film e dell'accademia Top Gun, quando si era giovani e si giocava a palla a volo sfoggiando fisici perfetti, e Nick "Goose" Bradshaw era ancora vivo. Nell'immagine in bianco e nero che il personaggio di Tom osserva, vediamo Pete che stringe la mano al Tom "Iceman" Kazansky di Val Kilmer, che ritroveremo nel nuovo film. Proprio la presenza di questo personaggio nello scatto condiviso da Tom Cruise ha portato il giornalista dell'articolo di Cinemablend, che è la nostra fonte, a parlare (o meglio, riparlare) di una voce che circola fra gli appassionati di Top Gun: che il funerale che si intravede nel trailer (e che sembra collocato nel presente), sia di uno dei vecchi compagni d'avventura del buon Mitchell. Che si tratti proprio di Iceman? Ovviamente daremo la risposta a questa domanda in autunno. Il post di Cruise è accompagnato dalle seguenti parole: "Il Top Gun Day è un giorno creato e dedicato ai fan. Ragazzi, aspetto con trepidazione che vediate Top Gun: Maverick quest'anno ma un po’ più in là".

Leggi anche Top Gun: 30 anni tra i cieli con Maverick

Diretto da Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, come sappiamo, può contare sul talento recitativo di altre grandi star del cinema: Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell.