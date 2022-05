Top Gun Maverick: Tom Cruise arriva alla première con l'elicotteo e non ha un capello fuori posto. Le foto e il video.

News Cinema

All'anteprima di Top Gun: Maverick a San Diego, Tom Cruise non poteva che atterrare dal cielo. L'attore è arrivato in elicottero, per poi fare il red carpet insieme al regista e al restante cast del film. Abbiamo le foto e anche il video.

Non si parla soltanto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia in questi giorni, ma anche di Tom Cruise e dell'anteprima di Top Gun: Maverick che si è svolta ieri a San Diego. La cosa sensazione di questa premiere è che Tom Cruise, in splendida forma, vestito di tutto punto e con un paio di occhiali da sole vintage, si è presentato in elicottero. Attenzione però: al contrario di quanto credevano inizialmente i presenti, non c'era l'attore alla guida del mezzo di trasporto. Poco male, perché il suo arrivo è stato comunque sensazionale e molto molto cool. Tom non aveva i vestiti spiegazzati né i capelli arruffati, e dalla pista di atterraggio è andato direttamente sul red carpet.

Top Gun: Maverick esce a molti anni di distanza da Top Gun, che ha conquistato le sale nel 1986 raggiungendo il successo internazionale. Del primo film, oltre a Tom Cruise, c'è Val Kilmer. Per il resto il cast è nuovo, e l'interesse amoroso di Pete Maverick Mitchell ha il volto di Jennifer Connelly. Se Tom è il protagonista, anche Miles Teller ha un ruolo importante: impersona infatti Bradley Bradshaw alias "Rooster", che è il figlio del compianto Nick Bradshaw "Goose".

Leggi anche Top Gun Maverick: anche il poster per l'IMAX è spettacolare Leggi anche Top Gun Maverick: nel '90 Tom Cruise diceva no a un sequel: "Sarebbe un gesto irresponsabile, è un videogioco Nintendo"

Il video di Tom Cruise che atterra in elicottero e le foto dell'anteprima

Grazie a The Hollywood Reporter e a Deadline abbiamo il video dell’elicottero che atterra e alcune foto di Tom Cruise e del restante cast di Top: Gun Maverick: Miles Teller, Jennifer Connelly (accompagnata dal marito Paul Bettany), Jon Hamm, Glen Powell e il regista Joseph Kosinski. Da noi Top Gun: Maverick esce il 25 maggio. Alcuni lo vedranno al Festival di Cannes, dove ci aspettiamo un arrivo spettacolare di Cruise e compagni.

Tom Cruise just arrived to the #TopGunMaverick premiere in a helicopter he flew himself pic.twitter.com/uA4X0UL4DZ — The Hollywood Reporter (@THR) May 4, 2022

#TopGunMaverick World Premiere Photos: Tom Cruise Pilots Helicopter Onto Deck Of Aircraft Carrier For Massive Red Carpet Event https://t.co/D5L8JE4faP — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 4, 2022