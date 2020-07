Top Gun Maverick: svelati il passato recente e i demoni di Pete “Maverick” Mitchell

News Cinema

Il regista Joseph Kisinski spiega come troveremo il personaggio di Tom Cruise in Top Gun: Maverick, che arriverà nelle nostre sale a dicembre.

In un mondo senza il Covid-19, Top Gun: Maverick si preparerebbe a conquistare i nostri cinema. Nel mondo reale, ancora devastato da una pandemia, i voli di Pete "Maverick" Mitchell nei cieli tersi sovrastanti la scuola Top Gun fanno invece parte di un futuro piuttosto incerto. Questo non ci impedisce di accumulare pian piano informazioni sul sequel di Top Gun. Oggi, per esempio, apprendiamo qualcosa sul passato del personaggio interpretato da Tom Cruise, o meglio sul gap temporale che intercorre fra la sua prima e la sua seconda apparizione cinematografica.

Come se l'è passata il nostro? Ha avuto una vita facile e serena? Non esattamente, stando a quanto racconta Joseph Kosinski. In un'intervista a Empire, il regista ha parlato dei tempi duri che Pete ha vissuto prima del ritorno in grande spolvero. Ecco le sue parole: "Sotto moltissimi punti di vista è ancora il ragazzo che ricordiamo nel primo Top Gun. Tiene la sua vecchia moto Ninja sotto un telone in un hangar e indossa ancora i suoi Ray Ban Aviator. E’ sempre il numero uno in ciò che fa e ha consacrato la sua vita all'aviazione. Ma tutto ciò ha avuto un costo e Maverick ha dovuto affrontare e riconciliarsi con alcune cose del suo passato. Il nuovo film, proprio come il primo, è la storia di un rito di passaggio, ma qui ci troviamo di fronte a un uomo che attraversa una fase diversa della vita”.

Pete "Maverick" Mitchell avrà insomma la sua buona dose di demoni interiori e di turbamenti, conditio sine qua non per essere un personaggio a tutto tondo, aggiungiamo noi. In Top Gun: Maverick Cruise non sarà solo istruttore di volo ma anche mentore di Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del compianto Nick "Goose" Bradshaw. Il suo interesse amoroso sarà Jennifer Connelly e incontrerà di nuovo il Thomas "Iceman" Kazansky di Val Kilmer.