Top Gun Maverick spostato al 2020, insieme al sequel di A Quiet Place

Top Gun: Maverick, sequel dello storico Top Gun e ancora interpretato dall'inossidabile Tom Cruise, slitta di un anno. Secondo infatti una nuova tabella di marcia della Paramount, Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski non uscirà più nel luglio del 2019, bensì nel giugno del 2020. Nessun panico, nessuno screzio: semplicemente Kosinski e la produzione hanno convenuto che sarà necessario più tempo per mettere a punto al meglio le sequenze di volo, asse portante dell'esperienza Top Gun.

Un mese prima, nel maggio del 2020, la Paramount prevede già l'arrivo del sequel di A Quiet Place, sorpresa horror scritta, diretta e interpretata da John Krasinski in compagnia di sua moglie Emily Blunt. Non si sa ancora se Krasinski si occuperà in prima persona del sequel o se si limiterà, come spesso succede in questi casi, a scrivere e/o produrre il seguito. L'anno prossimo (e forse anche prima) dovremmo riuscire a saperne di più.

Il calendario conferma invece l'uscita americana per il novembre 2019 sia di Sonic the Hedgehog (con Jim Carrey nei panni del dr. Robotnik!), sia del nuovo Terminator di Tim Miller, supervisionato direttamente da James Cameron.