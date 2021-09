Top Gun Maverick rimandato al 2022, slitta anche Mission: Impossible 7

News Cinema

Cattive notizie per i fan di Tom Cruise: la Paramount Pictures ha deciso di spingere al 2022 Top Gun 2: Maverick, facendo di conseguenza slittare anche Mission: Impossible 7.

Se da un lato apprezziamo che major come la Paramount Pictures non si pieghino a traslochi sullo streaming di film attesi, prediligendo la tradizionale iniziale esclusiva della sala, dall'altro rimaniamo perplessi di fronte a notizie come questa: come riporta Deadline, Top Gun Maverick con Tom Cruise è stato rimandato ancora, collocato adesso alla fine del maggio 2022, cancellando quindi la precedente data del novembre 2021. Non solo: questa decisione ha spinto in avanti anche Mission: Impossibile 7, che sarebbe appunto dovuto uscire a maggio e invece arriverà nelle sale, almeno negli States, nel settembre 2022. La speranza di tornare alla normalità "in futuro" è condivisibile, ma ci domandiamo se non sia anche il caso di rischiare un po' di più, anticipando a oggi la normalità che il cinema d'evasione rappresenta, cercando attivamente di ricrearla senza aspettarla. Leggi anche Top Gun Maverick: Tom Cruise e la cinepresa nel cockpit per davvero!

Top Gun Maverick, la lunga storia dei rinvii