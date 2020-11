Top Gun: Maverick: quando perfino Tom Cruise si sentiva un miracolato

News Cinema

In un'intervista Jon Hamm ha raccontato di Cruise a inizio sequel e di quando, quindicenne, ha visto il film di Tony Scott.

Da attore umile qual è, e soprattutto da persona che ha avuto i suoi up ma anche i suoi down, Tom Cruise è grato al destino per aver rimesso sulla sua strada il personaggio di Pete Maverick Mitchell, impersonato per la prima volta in Top Gun e reinterpretato in quel Top Gun: Maverick che, se tutto va bene, dovrebbe uscire il 2 luglio del 2021. Della gioia incontenibile di Tom all'inizio della nuova avventura fra i cieli e non solo ha parlato Jon Hamm in un’intervista a Men's Journal. Hamm, che per noi non è meno iconico di Tom Cruise, vista la sua sublime performance nella serie Mad Men, ha raccontato: "Il primo giorno di set ho detto a Tom: questo dev'essere surreale per te. Ti trovi letteralmente nello stesso hangar trent'anni dopo e indossi quasi lo stesso costume. Che effetto fa? E lui: accidenti, non mi sembra vero. E’ una cosa fichissima".

Anche Jon Hamm ha dovuto darsi diversi pizzicotti prima di credere di essere stato ingaggiato per il film. L'attore, che aveva 15 anni quando Top Gun è uscito in sala, si è espresso in questi termini: "Avrò avuto probabilmente 15 anni, quindi nel punto morto del target demografico di riferimento. Mi ricordo che vidi il trailer e pensai: è meraviglioso. E lo era. Da adulto, ho visto il film un paio di volte e mi sono reso conto che Tony Scott, che veniva dal mondo della pubblicità, sapeva davvero come raccontare una storia per immagini. Quel film era davvero fico. Non aveva molto senso, perché ogni inquadratura era stata fatta all'alba o al tramonto, ma che importanza aveva?”.

Fra le altre nuove acquisizioni di Top Gun: Maverick ci sono Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Ed Harris. L'altra vecchia guardia, insieme a Tom Cruise, è Val Kilmer, che riprenderà il ruolo di Iceman. La regia è di Joseph Kosinski, che prende il testimone dal compianto Tony Scott.