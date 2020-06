Top Gun Maverick: per Jennifer Connelly Tom Cruise è il fenomeno dei fenomeni!

News Cinema

L'attrice, che nel sequel di Top Gun interpreta l'interesse amoroso di Pete Maverick Mitchell, è rimasta davvero colpita dalla perizia e dedizione del compagno di set.

Tom Cruise è il compagno di set che qualsiasi attore vorrebbe avere al proprio fianco, soprattutto in film impegnativi da un punto di vista fisico. Lo dice Jennifer Connelly, che in Top Gun: Maverick interpreta l'interesse amoroso di Pete "Maverick" Mitchell, l'eroe di Top Gun che non ha perso nemmeno un briciolo di smalto. Il personaggio della bella attrice mora dagli occhi azzurri non c'entra niente con la Charlotte Blackwood di Kelly McGillis. Charlotte e Pete, così innamorati nel film dell'86, non stanno più insieme all'inizio del sequel e la Collins fa la parte della proprietaria di un bar che, guarda caso, è vicino alla scuola di volo Top Gun dove Cruise torna in veste di istruttore.

Jennifer e Tom, quindi, hanno passato molto tempo insieme e condiviso diverse scene, e adesso la signora Paul Bettany può tranquillamente affermare: “Non ho mai visto nessuno lavorare tanto duramente e dedicarsi così alacremente al proprio lavoro… Ogni momento è per lui un'opportunità per fare tutto ciò che è in suo potere per dare veramente il meglio di sé".

Le parole di Jennifer Connelly non ci sorprendono. Tom è veramente un fenomeno, come dimostrano le scene spericolate e quel caccia militare che l'attore ha voluto pilotare da solo. E poi Mr. Cruise è stato di grande aiuto ai compagni di set alle prese con sequenze in volo e si è battuto strenuamente perché la computer grafica fosse utilizzata il meno possibile. Jennifer Connelly, però, gli riconosce anche un altro merito: quello di memorizzare le battute a velocità supersonica. "Tom è sempre così preparato" - ha ammesso. "Non sono mai stata così paranoica sulle battute da ricordare come in questo caso".

Fra gli estimatori del Cruise di Top Gun: Maverick bisogna annoverare anche Miles Teller e Jon Hamm. Quest'ultimo, guardando Tom all'opera, ha detto che sembrava un ragazzino, praticamente suo figlio. Ricordiamo che la data di uscita del film è stata posticipata al 23 dicembre 2020 e che nel cast ci sono anche Val Kilmer, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris.