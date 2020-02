Top Gun: Maverick, lo spot del SuperBowl dell'attesissimo film con Tom Cruise

News Cinema

Nuove immagini del sequel di uno dei film simbolo degli anni Ottanta. Atterraggio previsto nelle sale italiane per il 16 luglio.

Non poteva mancare Top Gun: Maverick, tra i film cui è stato dedicato uno spot apposito da mandare in onda nel corso dell'intervallo del SuperBowl 2020, che si è disputato questa notte, vinto dai Kansas City Chiefs, protagonisti di una formidabile rimonta nei confronti dei San Francisco 49ers.

Il sequel di uno dei film simbolo degli anni Ottanta è infatti uno dei titoli più attesi dell'anno, e l'atterraggio del film sulle piste dei cinema italiani è prevista per il 16 luglio.

Diretto dal Joseph Kosinki di Tron: Legacy e Oblivion, Top Gun: Maverick racconta la storia di un Pete Mitchell diventato istruttore di volo alle prese con un allievo particolare, Bradley (Miles Teller), il figlio del suo ex compagno di volo Goose.

Oltre a Tom Cruise, nel film torna anche Val Kilmer nei panni di Iceman, mentre tra le nuove entrate sono da segnalare Jennifer Connelly (la vediamo in questo spot protagonista di un bella inquadratura frontale in primo piano), Jon Hamm e Ed Harris.

Ecco lo spot del SuperBowl di Top Gun: Maverick: