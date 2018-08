Top Gun Maverick: insieme a Tom Cruise anche Ed Harris e Jon Hamm

Diretto da Joseph Kosinski (a cui è stata affidata la regia dopo la morte di Tony Scott), Top Gun Maverick è prossimo alle riprese che inizieranno a settembre a San Diego. Sappiamo che, oltre ovviamente a Tom Cruise, il cast vedrà il ritorno di Val Kilmer nei panni di Iceman. Miles Teller avrà il ruolo del figlio del defunto Goose, che nel primo film fu interpretato da Anthony Edwards, mentre la protagonista femminile sarà Jennifer Connelly. Nessun ritorno invece per Kelly McGillis.

La notizia di oggi relativa al film è che al cast vanno ad aggiungersi due attori importanti: Jon Hamm e Ed Harris. dei due non si conosce al momento il ruolo che avranno, come del resto non si sa nulla della trama, se non che tematicamente avrà a che fare con la fine dell'epoca dei caccia e che i piloti sono impiegati in stanze tecnologiche per comandare droni e aerei teleguidati. Top Gun Maverick uscirà negli USA il 12 luglio 2019.