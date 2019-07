Top Gun Maverick: ecco il primo trailer italiano del sequel!

News Cinema

Tom Cruise in persona lo ha presentato a sorpresa al San Diego Comic-Con. L'atteso sequel del film arriverà al cinema all'inizio dell'estate 2020.

33 anni dopo il film cult diretto da Tony Scott, Tom Cruise è tornato a volare!

E' stato l'attore stesso, di nuovo nei panni del leggendario pilota di caccia Peter "Maverick" Mitchell, a presentare a sorpresa al pubblico del Comic-Con, inaugurato ieri a San Diego, il primissimo trailer ufficiale di Top Gun: Maverick, l'atteso sequel che arriverà nei cinema all'inizio dell'estate 2020 (l'uscita americana è al momento fissata al 26 giugno). Poco dopo la 20th Century Fox, che lo distribuirà nel nostro paese, ha reso disponibile il trailer anche in italiano.

Eccoli qui:



Top Gun: Maverick: Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

In Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski (già regista di Oblivion), Maverick è diventato un istruttore di volo e ha preso sotto la sua ala protettiva il giovane aspirante top gun Bradley Bradshaw (interpretato da Miles Teller), figlio del suo ex compianto partner di volo Nick "Goose" Bradshaw (nel primo film interpretato da Anthony Edwards).

Come già sappiamo da un po', nel cast del film ritroveremo Val Kilmer, di nuovo nel ruolo di Thomas "Iceman" Kazansky. Tra gli altri interpreti di Top Gun; Maverick, Jon Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell e Ed Harris.