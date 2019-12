Top Gun: Maverick, ecco il nuovo trailer italiano del film con Tom Cruise

News Cinema

Il sequel di uno dei titoli simbolo degli anni Ottanta arriverà nei cinema italiani nell'estate del 2020.

È arrivato. È il nuovo trailer di Top Gun: Maverick.

Tom Cruise. I Ray-Ban a goccia. Il giubbotto di pelle con le toppe e il GPZ 900 R. Kelly McGillis e gli F-14 Tomcat. Take My Breath Away dei Berlin e Danger Zone di Kenny Loggins.

Piaccia o non piaccia, pochi film hanno segnato il cinema e la cultura popolare degli anni Ottanta come Top Gun.

E la vera, grande sfida del sequel diretto da Joseph Kosinski nel quale Tom Cruise e Val Kilmer riprendono i ruolo di Maverick e Iceman, affiancati da nuove leve come interpretato da Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris, è proprio quella di traghettare quell'immaginario nel primo anno del terzo decennio degli anni Duemila.

Tra circa sei mesi sapremo se Cruise, Kosinski e lo sceneggiatore Christopher McQuarrie la loro scommessa l'hanno vinta o meno, visto che Top Gun: Maverick debutterà nei cinema nell'estate del 2020. Intanto, ci sono queste nuove immagini da valutare.

Guarda il nuovo trailer di Top Gun 2: Maverick:

Il Trailer in italiano

Top Gun: Maverick: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il Trailer in originale

Top Gun: Maverick: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Il nuovo poster di Top Gun: Maverick: